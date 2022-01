O que aconteceu a quem foi votar quando estava confinado?

No domingo, 26 de setembro, Aida Ferreira foi votar na sua mesa de voto em Castro Daire. O problema, segundo noticiou o Jornal de Notícias, é que o marido (e candidato pelo PS à câmara daquele concelho) estava infetado com Covid-19 e, portanto, a mulher deveria estar confinada. Isso foi o que pensou alguém que até hoje permanece anónima nesta história e que vendo Aida Ferreira junto ao local da eleição chamou a GNR para identificá-la.



O Jornal de Notícias deu conta que a GNR já não encontrou Aida Ferreira no local, mas foi identificá-la em casa. Na semana em que tanto se tem debatido se quem está confinado poderá votar no dia 30, e como o fará, a SÁBADO perguntou à Procuradoria Geral da República quais foram as consequências judiciais do caso. A resposta é, nenhumas.



"Relativamente a essa matéria, o Ministério Público não recebeu qualquer comunicação com vista à instauração de inquérito criminal. A única informação recebida da GNR foi a de que, na sequência dos factos, a cidadã foi notificada de que incorreria em crime de desobediência caso violasse o confinamento. Não foi recebida qualquer participação posterior."