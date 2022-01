Debate. Catarina Martins e Rui Tavares: onde estão as diferenças no meio da 'simpatia'?

Num debate morno entre líderes que disputam eleitorado, as divergências foram de tom: se Catarina retratou o rival como demasiado brando com o PS, já Tavares lamentou a excessiva intransigência do BE.

"Tenho toda a simpatia pelo programa do Livre", disse Catarina Martins no arranque do debate com Rui Tavares, "mas julgo que é preciso ter mais concretização nas medidas e vou dar um exemplo – com toda a simpatia". Não faltou simpatia no debate entre dois políticos cujo desafio era precisamente afirmar no meio da simpatia, o que os torna diferentes a ponto de levar o eleitorado que disputam a preferir um (que luta pela manutenção da sua influência) em detrimento do outro (que luta pela sobrevivência no Parlamento). Se para Catarina Martins falta acutilância ao Livre, já para Rui Tavares falta cultura de compromisso ao Bloco – duas partes do mesmo espelho.

O Vencedor

Foi um empate técnico num debate morno. Catarina Martins foi mais eficaz em alguns pontos caros à esquerda mais dura – como a reversão das medidas da troika na lei laboral –, mas Rui Tavares conseguiu explorar a dúvida de algum eleitorado à esquerda sobre a excessiva intransigência do Bloco. Tavares, cujo partido luta para manter o único deputado que elegeu, precisava de ter ganho de forma clara.