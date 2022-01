Catarina Martins para Ventura: "Não fique nervoso"

Catarina Martins: "Quando é que me acusa de raptar o Pai Natal?"

"Nem sabe quis foram as propostas" do Chega, acusou André Ventrura. O líder do Chega também registou que quis reduzir o salário dos deputados e que Catarina Martins e o BE votam contra. "Está a mentir mas como é boa atriz passa!" Voltou a insistir na crítica ao RSI e na subsidiodependência, nomeadamente nos Açores, "anda metade a viver à conta dos outros". Catarina Martins tinha defendido os apoios sociais, Ventura acusou o BE de querer apoiar criar uma linha para apoiar imigrantes "que chegam do Mediterrâneo de telemóvel na mão". Só estou a ver "quando é que me acusa de raptar o Pai Natal" .

Catarina votou a citar a mensagem do Papa Francisco de solidariedade para com os migantes, Ventura ripostou, voltando a interromper que "está muito religiosa".

E ainda: "Eu conheço os Açores". E lembrou que ali o RSi é mais baixo que no resto do país e que "a maior parte dos beneficiários são mães com vários filhos com famílias monoparentais". E, por isso, o BE prefere ir "atrás do crime económico".