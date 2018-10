Conselho Superior da Magistratura está a analisar a distribuição de processos no Tribunal Central de Instrução Criminal.

As declarações do juiz Carlos Alexandre em relação ao sorteio da fase de instrução da Operação Marquês estão a ser investigadas pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM). Contudo, o CSM também está a analisar a distribuição de processos no Tribunal Central de Instrução Criminal.



O processo Marquês foi atribuído de forma manual a 9 de Setembro de 2014. Segundo o Conselho Superior de Magistratura, "foi manual por não poder ser electrónica, dados os problemas de funcionamento que determinaram o encerramento do Citius em Setembro de 2014".



Porém, nem todos os sorteios foram manuais. Entre Setembro e Outubro de 2014, houve quatro sorteios realizados de forma electrónica, num total de 115 distribuições de processos. Um deles foi a 8 de Setembro, um dia antes do sorteio da Operação Marquês.



Carlos Alexandre já foi ouvido no âmbito da análise do CSM à distribuição de processos, no passado 9 de Outubro. Isto porque nos pedidos de abertura de instrução, tanto Armando Vara como José Sócrates alegam que quando o processo foi atribuído em Setembro de 2014 ao juiz, houve irregularidades. Por isso, tudo o que foi determinado entretanto deveria ser anulado.



A atribuição do caso em Setembro de 2014 ao juiz referido foi resultado de uma "manipulação dos procedimentos de distribuição" dos processos judicias e "em grave violação das regras legais ", alega Armando Vara. Ou seja, segundo a defesa do ex-governante, a imparcialidade do juiz Carlos Alexandre ficou comprometida e não foi seguido o procedimento de distribuição electrónica e aleatória do caso.