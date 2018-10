O Conselho Superior de Magistratura está a averiguar a atribuição do processo da Operação Marquês ao juiz Carlos Alexandre em 2014. CSM não confirma averiguação.

A atribuição do processo Operação Marquês a Carlos Alexandre em 2014 está a ser alegadamente averiguada pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM).



Segundo o Diário de Notícias, esta averiguação não é idêntica àquela que foi lançada à atribuição da fase de instrução ao magistrado Ivo Rosa, anunciada esta quarta-feira, mas sim uma investigação que pretende avaliar se houve irregularidades, como clamaram várias vezes os arguidos José Sócrates e Armando Vara.



A Sábado tentou confirmar esta informação junto do Conselho Superior da Magistratura que não confirmou nem negou a existência dessas averiguações. "Em caso dessas averiguações, que não são o mesmo que investigações, são processos mais pequenos, o CSM não as comunica, porque são um processo interno", afirmou fonte oficial do órgão.



No início de Setembro do ano passado, Armando Vara, um dos acusados na "Operação Marquês" pediu a abertura de instrução alegando que a forma como o juiz Carlos Alexandre foi manipulada e é ilegal. O advogado do ex-ministro afirma que nenhum juiz presidiu à distribuição, indo contra a lei, e referindo que aquando da distribuição, Carlos Alexandre recebeu dois processos enquanto o outro juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal à altura, João Bártolo, recebeu cinco.