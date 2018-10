Nunca carta enviada ao Correio da Manhã, Rosa Grilo não falou de três seguros, referindo apenas 100 mil euros.

A viúva do triatleta morto, Rosa Grilo, não falou toda a verdade sobre o dinheiro que ganharia com a morte do marido. Na carta enviada ao Correio da Manhã, a suspeita da morte de Luís Grilo falou apenas de um seguro de 100 mil euros e garantiu que o "lucro" da morte do marido seria de 20 mil, porque tinha uma dívida de 80 mil ao Estado.



Porém, segundo o CM, Rosa Grilo não referiu que foram feitos quatro seguros, entre Abril e Maio deste ano. Além disso, a dívida ao Estado é apenas de 20 mil euros.



Rosa Grilo e António Joaquim foram detidos no dia 29 de Setembro, por suspeitas de serem os autores do homicídio de Luís Grilo. De acordo com a investigação da PJ, o triatleta terá sido morto a 15 de Julho. No dia seguinte, a mulher deu conta do desaparecimento às autoridades, alegando que a vítima tinha saído para fazer um treino de bicicleta e não tinha regressado a casa.



