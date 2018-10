O procurador Rosário Teixeira quer evitar que o processo pelo qual Hélder Bataglia está acusado na Operação Marquês seja conduzido em Angola. Uma posição datada de 25 de Setembro revela ainda que o Ministério Público (MP) não se opôs a que apenas uma parte do processo fosse reconduzida para as instalações do Tribunal Central de Investigação Criminal (TCIC) para efeitos de distribuição electrónica – processo criticado pelo juiz Carlos Alexandre esta quarta-feira.

De acordo com o jornal i, a promoção do MP aos requerimentos de abertura de instrução indica ainda que, para o Departamento Central de Investigação e Acção Penal, não havia qualquer impedimento de o juiz Carlos Alexandre ficar à frente da instrução da operação e que não-redistribuição electrónica deste é uma "questão meramente jurídica" e não uma "nulidade insanável".

Rosário Teixeira revela ainda que "não há impedimentos" do jurista, em relação a argumentos de Armando Vara e José Sócrates, que "alegaram a existência de impedimentos à intervenção do sr. Juiz Carlos Alexandre, quer em sede da fase de instrução, quer mesmo na distribuição do processo para essa fase processual".