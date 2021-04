Vários detidos em manifestação de apoio a juiz negacionista

Foram detidas várias pessoas que se manifestavam junto ao Conselho Superior da Magistratura, em Lisboa, esta sexta-feira. Fonte oficial da PSP confirmou à SÁBADO a detenção de manifestantes, sem referir quais as acusações.





A manifestação foi convocada por Rui Fonseca e Castro, o juiz recentemente suspenso por ter incentivado ao incumprimento das medidas de mitigação da pandemia de covid-19. O juiz, que está a ser ouvido pelo CSM, convocou a manifestação no seu próprio Facebook.As imagens divulgadas do evento mostram o juiz a ser cumprimentado com beijos e abraços de pessoas sem máscara, à porta do Conselho Superior de Magistratura.