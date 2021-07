Juiz negacionista chama Ferro Rodrigues de "pedófilo" e CSM pondera novo processo

Rui Fonseca e Castro, o juiz suspenso de funções na sequência da publicação de vídeos com teorias negacionistas, voltou às redes sociais. Desta vez, ataca o presidente da Assembleia da República. "Se lhe resta algum pingo de honra, o senhor Ferro Rodrigues deveria tirar a sua própria vida", disse o juiz num vídeo publicado na quarta-feira, no YouTube.



À SÁBADO, o Conselho Superior de Magistratura (CSM) referiu que "os novos factos com relevância disciplinar podem dar origem a novo processo disciplinar ou ampliarem o objecto do processo já existente". Em curso, já se encontra um processo disciplinar contra o juiz por incentivar ao incumprimento das regras para travar a propagação da pandemia e manifestar posições negacionistas. Segundo o inspetor encarregue do processo, citado pelo Diário de Notícias, esta atuação "mostra-se prejudicial e incompatível com o prestígio e a dignidade da função judicial".



No vídeo publicado no YouTube esta quarta-feira, entretanto apagado da sua página mas partilhado nas redes sociais, o juiz considera: "O senhor Ferro Rodrigues é um pedófilo, o senhor Ferro Rodrigues é um abusador sexual de crianças, preferencialmente de crianças institucionalizadas, que merecem proteção do Estado, mas são entregues de bandeja a pedófilos."