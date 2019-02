O ministro disse desconhecer o caso concreto, porém, apontou o exemplo da A24, que liga Vila Real a Viseu e que está nesta situação, segundo Pedro Marques, devido a uma renegociação da concessão.



Segundo acrescentou, o Governo já pediu ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) para fazer uma avaliação da segurança relativamente a esta matéria, que atribui à renegociação das PPP rodoviárias feita pelo governo PSD/CDS-PP.



"Há uns tempos, num governo anterior, apregoavam sete mil milhões de euros de poupanças com as renegociações com essas concessões, algumas dessas poupanças eram soluções como essa de retirar a iluminação das autoestradas. É um pouco o legado que houve dessas ditas renegociações das concessões", afirmou.



Relativamente aos nós da A4, em Trás-os-Montes, o ministro disse que se trata de uma concessão e que irá pedir à Infraestruturas de Portugal (IP) "para analisar essa situação".



"Vou pedir à Infraestruturas de Portugal que me diga qual é a situação concreta, que não lhe posso agora transmitir qual é a razão dessa situação, depois obviamente serão devidamente informados pela IP", acrescentou.



A Autoestrada Transmontana é uma concessão que faz parte da ligação do litoral português, no Porto, à fronteira com Espanha, em Bragança, em ligação com outros troços como o Túnel do Marão e que constituem a A4 (Autoestrada n.º4).

