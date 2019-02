Carlos Costa comprou monte a Vara sem saber que TGV passaria a 200 metros

Quando a mulher de Carlos Costa teve a ideia de comprar uma casa de férias, o então vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos concordou. O processo foi tratado por procuração aos serviços da Caixa Geral de Depósitos – Costa vivia no Luxemburgo – e terá sido no momento em que recebeu os documentos que percebeu quem era o proprietário da Herdade do Cortiço, a três quilómetros de Montemor-o-Novo: Armando Vara, nessa altura administrador da Caixa.





Carlos Costa avançou com 250 mil euros para a compra do monte alentejano em Julho de 2007, precisamente o mês em que a empresa pública RAVE entregava o estudo de ambiental para o troço do TGV entre a Moita e Montemor-o-Novo – troço que passaria a escassos 200 metros da Herdade do Cortiço. Quando Carlos Costa percebeu isto, já tinha comprado o monte. Técnicos levados ao local para estudarem o impacto da passagem dos comboios não tinham conclusões animadoras: o incómodo ia ser grande.

Se já é assinante, leia todo o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO em http://quiosque.cofina.pt/sabado