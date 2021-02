Administrador de hospital vacina filha e mulher contra Covid-19

Administrador do hospital Narciso Ferreira inseriu a filha, médica noutro hospital, para ser vacinada e mentiu sobre profissão da mulher.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

O Administrador do Hospital Narciso Ferreira, em Riba de Ave, Vila Nova de Famalicão, incluiu a filha e a mulher na lista de profissionais prioritários que já foram vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. Para trás ficaram cerca de 20 enfermeiros e médicos, entre outros profissionais, alguns deles que trabalham no internamento Covid.







Salazar Coimbra DR

Active a sua

Assinatura de Oferta aceder sem limites , a todos os conteúdos do site, insira o Código Promocional disponível na edição desta semana da revista

Boas leituras! Para, a todos os conteúdos do site, insiradisponível na edição desta semana da revista aqui , e não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara diariamente para si.Boas leituras!

Leia mais no Correio da Manhã