Onde se vai vacinar em massa em Portugal?

Inicialmente prevista até ao final de março, a vacinação em massa encontra-se atrasada devido à falha nas entregas. Dos 4,4 milhões de vacinas contra o novo coronavírus que seriam recebidas no primeiro semestre, Portugal só receberá 1.980.000. Apesar de faltarem doses para iniciar o processo de inoculação em massa, Portugal já tem espaços alternativos aos centros de saúde preparados para esta fase.







JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Em Lisboa, um dos sete espaços alternativos aos centros de saúde preparados para administrar vacinas é o Pavilhão Altice Arena, conforme anunciado pela autarquia. O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo terá quatro locais preparados para esta fase. Abrantes será um deles, onde o local escolhido foi o Quartel de Bombeiros, considerado ter as condições necessárias para o processo.Em Cascais, a câmara tem visitado várias estruturas de forma a averiguar as suas condições. Para já foram escolhidos dois pavilhões, o de São Domingos de Rana e o de Alcabideche, que estão a ser preparados para receber as cabines de vacinação, salas de espera, e o restante processo logístico necessário.No Porto, a câmara municipal disponibilizou uma escola ao ACES do Porto Ocidental, e uma tenda para recobro ao ACES do Porto Oriental. No entanto, em declarações ao Público, o presidente, Rui Moreira, avançou que quando o número de vacinas for maior, será necessário estabelecer um método tipo drive-through ou drive-in, como o que existe para os testes no recinto da Queima das Fitas na Invicta. Em Gondomar, no distrito do Porto, a segunda fase da vacinação arrancou no passado dia 5 no Pavilhão Multiusos. Também no distrito do Porto, o Centro Local de Vacinação da Trofa está preparado, tendo sido instalado na escola básica Professor Napoleão Sousa Marques. Este centro prevê vacinar 4.000 utentes.Na cidade de Coimbra, a câmara municipal cedeu o Pavilhão Mário Mexia, no centro da cidade, ao ACES do Baixo Mondego, onde deve começar a vacinação dos idosos e doentes de risco a partir dos 50 anos.Em Leiria, está em fase piloto um sistema de agendamento automático de vacinação, que deverá ser alargado a todo o concelho. A vacinação terá lugar no estádio da cidade, onde chegaram 204 vacinas para administrar.