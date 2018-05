As universidades e politécnicos de Lisboa e do Porto terão de abdicar de 5% das suas vagas no concurso nacional de acesso no próximo ano lectivo de forma a que mais estudantes se inscrevam em estabelecimentos de ensino fora das grandes cidades.

A versão final do despacho será publicada esta terça-feira e abrange nove instituições. São elas: Universidade de Lisboa; Universidade Nova de Lisboa; ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa; Instituto Politécnico de Lisboa; Universidade do Porto e Instituto Politécnico do Porto, bem como Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril e as escolas superiores de Enfermagem de Lisboa e do Porto.

No ano passado, estas instituições disponibilizaram 22 mil lugares para novos alunos. Terão agora de cortar cerca de 1100.

De fora ficam instituições como a Escola Náutica Infante D. Henrique, em Oeiras, ou os cursos de Medicina e os de Física e Tecnologia Nuclear, apontados como prioritários pelo Governo.

Em contrapartida, as restantes universidades do país podem aumentar em 5% os lugares disponíveis, preferencialmente em cursos nas áreas das ciências da vida, física, matemática, informática e engenharias, explica a tutela citada pelo jornal Público.

O número de vagas das instituições públicas com sede em Lisboa e Porto aumentou 31% entre 2001 e 2017, ao passo que nas restantes instituições do país diminuiu 9%. Com esta medida o Governo pretende reverter esta situação.

O Governo irá responder à dúvida levantada de que o corte em Lisboa e Porto penalizaria mais os estudantes com dificuldades económicas, sublinhando que, apesar de as instituições de Lisboa e Porto terem 48% do total de inscritos, representam apenas 36% dos estudantes bolseiros do ensino superior público.

As maiores críticas advém de instituições das duas maiores cidades do país, como do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa e os reitores da Universidade do Porto, Universidade Nova de Lisboa e Universidade de Lisboa.

Em comunicado, a UL avisava que a solução ia levar muitos alunos "a ter de optar por uma instituição privada, desistir do seu ingresso no ensino superior ou onerar os orçamentos familiares com deslocação para fora das suas áreas de residência".

O corte de 5% nas vagas de Lisboa e Porto foi criticado unanimemente pelos estudantes e também por todos os partidos, à excepção do PS, num debate na Assembleia da República, tendo o ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, chegado a admitir recuar na sua intenção.