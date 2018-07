Nos últimos cinco anos, de 14 883 para 26 228, quase duplicou o número de alunos estrangeiros em universidades portuguesas - e espera-se que o nível de crescimento não pare em 2019. Coimbra, Minho, Aveiro e Lisboa aumentaram os colocados estrangeiros face ao ano passado, sendo que na capital triplicou, apurou o Jornal de Notícias."A procura aumentou imenso nos últimos dois anos. Neste momento, já temos 1900 alunos estrangeiros, o que representa 10% de toda a comunidade estudantil", revela a pró-reitora para a Internacionalização da Universidade do Minho, Carla Martins.Algumas das estratégias adoptadas pelas universidades portuguesas que têm atraído estudantes estrangeiros tem sido a presença em feiras internacionais e a facilitação da candidatura (a Universidade de Coimbra reconhece os exames de ingressos de China, Brasil e escolas internacionais de língua inglesa), além da qualidade de vida de Portugal.A presença de estrangeiros nas universidades também já tem uma fatia grande no orçamento das instituições de Ensino Superior. "Actualmente, as propinas dos estudantes internacionais correspondem a cerca de 5% do orçamento geral da Universidade", disse o vice-reitor para as Relações Internacionais da Universidade de Coimbra, Joaquim Ramos de Carvalho. "Não vemos nenhum sinal do ritmo do crescimento diminuir no futuro", admite.