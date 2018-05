Uma promessa eleitoral acabou por criar um conflito de designações entre académicos. Como devemos baptizar um museu dedicado às navegações e explorações dos séculos XV e XVI, da colonização do Brasil às conquistas de Ceuta e de Goa? A opinião não é unânime entre especialistas: alguns historiadores, através de uma petição, defendem o nome "Museu das Descobertas", mas há quem o considere pouco inclusivo e uma reminiscência do Estado Novo, sugerindo por isso o nome "Museu da Expansão".Ora, a construção de um museu dedicado à expansão portuguesa foi uma das promessas do actual presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Fernando Medina, durante a corrida à presidência da autarquia em 2017. De acordo com o programa eleitoral, o próprio designa-o de "Museu das Descobertas": uma "estrutura polinucleada na cidade que inclua alguns espaços/museus já existentes e outros a criar de novo, e que promova a reflexão sobre aquele período histórico nas suas múltiplas abordagens, de natureza económica, científica, cultural, nos seus aspectos mais e menos positivos, incluindo um núcleo dedicado à temática da escravatura".Seis meses depois das eleições autárquicas, através de uma carta publicada no jornal Expresso , uma série de historiadores e investigadores sociais acusaram a designação original do museu - "Museu das Descobertas" - de "cristalizar uma incorrecção histórica", por não ser inclusivo com "os povos africanos, asiáticos e americanos" e de ser uma reminiscencia do Estado Novo."Ter-se-ão os povos africanos, asiáticos e americanos, de histórias milenares, sentido 'descobertos' pelos portugueses? E como se sentirão hoje as populações oriundas desses territórios ao visitarem um espaço museológico que priva os seus antepassados de iniciativa histórica, reduzindo-os ao papel de objecto da acção descobridora, muitas vezes violenta, dos portugueses?", lê-se na carta assinada por especialistas portugueses e estrangeiros, vinculados às universidades de Harvard, Yale, e UCLA, nos Estados Unidos, ao Collège de France, Sorbonne, EHESS, Paris e a EPHE, Paris, às principais universidades brasileiras, São Paulo, Universidade de Campinas, Universidade Federal da Baía, Universidade Federal Fluminense, o University College London, UK, ou a Universidad Complutense de Madrid.A recusa do nome "Museu das Descobertas" não é unânime. Através de uma petição do movimento Nova Portugalidade , especialistas como Jaime Nogueira Pinto e Miguel Castelo-Branco insistem em usar derivados da expressão "Descobrimentos", tal como originalmente proposto pela CML, recusando qualquer "tentativa de revisionismo ou invenção do passado". "As Descobertas foram-no, sim, pois aos portugueses coube descobrir com o seu esforço os caminhos do mundo, revelando à Europa outras galáxias civilizacionais", lê-se na petição.