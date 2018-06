O Ministério da Educação lançou um portal de oferta educativa e formativa para ajudar os alunos de nono ano a decidirem o passo que devem dar depois dos exames finais (que estão quase aí à porta). Existe a hipótese de seguir um curso científico-humanístico ou no ensino profissional. Depois é preciso escolher a área pretendida. Todas estas escolhas podem ser simplificadas com recurso ao portal, promete o ministério da Educação.Contendo informações sobre vários níveis de ensino, nesta primeira fase de lançamento, a aposta foi maior nos estudantes que têm agora de decidir o seu caminho escolar para depois de terminado o nono ano. O site recebeu o nome Oferta Educativa e Formativa e tem um destaque no canto inferior direito onde se pode ler "Terminei o 9.º ano, e agora?".Seleccionando essa opção, o aluno poderá escolher o grau de ensino pretendido, a área de estudo em que demonstra interesse e ainda a sua localização geográfica, sendo apresentadas as diferentes ofertas locais.O lançamento do site é acompanhado por uma campanha que vai chegar a "todos os alunos do 9.º ano" nas próximas semanas, convidando-os a conhecer o portal da oferta educativa e formativa, informa o Ministério da Educação, citado pelo Público.O Ministério explica ainda que a campanha será suportada por cartazes e brochuras de divulgação. As escolas vão também ser convidadas a utilizar este portal nas suas estratégias de orientação vocacional dos alunos do 9.º ano, através dos psicólogos escolares.Na base de dados existe um total de 2555 cursos, da oferta geral do ensino básico e cursos científico-humanísticos do ensino secundário, passando pelo ensino artístico especializado, as ofertas de Educação e Formação de Adultos ou os cursos de educação e formação (CEF), explica o diário.O portal ainda não tem informação disponível relativamente ao ensino superior, mas o Governo garante que em breve esta plataforma vai estar ligada ao portal do acesso a este nível de ensino ensino para permitir essa busca.