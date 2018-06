A Universidade de Lisboa irá deixar de afixar publicamente as pautas de avaliação aos alunos. De acordo com informações de alunos da instituição à rádio Renascença, os estudantes só passarão a ter acesso às suas notas.

A medida vem ao encontro do novo Regulamento Geral de Protecção de Dados, que entrou em vigor no fim de Maio deste ano, mas está a gerar polémica entre os alunos. À rádio, a universidade referiu apenas que se trata de aplicar as restrições adequadas mas não quis explicar quais.



O advogado especialista em protecção de dados pessoais João Ferreira Pinto afirmou à rádio não ver razão legal para que as notas deixem de ser afixadas publicamente: "O regulamento em vigor não proíbe propriamente o comportamento A ou o comportamento B, dá orientações e princípios. Um dos princípios é precisamente o princípio da transparência e da finalidade".

O advogado sublinha ainda que a "afixação pública de pautas de avaliação em estabelecimentos de ensino" cria uma "equidade e uma transparência relativamente aos critérios de avaliação dos alunos".