Pedro Passos Coelho saiu do PSD em fevereiro de 2018 e em março já estava a dar aulas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas , pertencente à Universidade de Lisboa e presidido por Manuel Meirinho, um ex-deputado do PSD a convite de Passos Coelho. O contrato foi asssinado a 8 de março.Passos Coelho entrou com a categoria de topo da carreira - professor catedrático (no caso, "convidado") - e em regime de "tempo parcial (50%)". A 1 de novembro, esse regime passou para "tempo integral". Afez as contas e a mudança salarial corresponde a um aumento de €800. Fonte oficial do ISCSP remeteu explicações para o seu presidente, que esteve incontactável.

