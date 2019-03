O ex-ministro da Economia apresentou o pedido a 20 de abril de 2017, quando tinha 62 anos, mas o Instituto da Segurança Social negou a pensão.

Manuel Pinho pediu a pensão de reforma antecipada com apenas 13 anos de salários e respetivos descontos para a Segurança Social. O ex-ministro da Economia apresentou o pedido a 20 de abril de 2017, quando tinha 62 anos. O Instituto da Segurança Social (ISS) negou a pensão a Pinho, por não reunir as condições legais para a sua obtenção.



