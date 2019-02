O presidente do PSD recorreu às redes sociais para atacar o ex-líder do BES, após este ter remetido culpas no afundamento do banco para o antigo primeiro-ministro.

O ex-líder do Banco Espírito Santo (BES) e do Grupo Espírito Santo (GES), Ricardo Salgado, acusou o antigo primeiro-ministro, Passos Coelho de responsabilidades no afundamento do banco e o presidente do PSD, Rui Rio, não se deixou ficar atrás e defendeu o antigo presidente dos sociais-democratas nas redes sociais.



"É preciso ter lata. Não será ao contrário? O afundamento do BES, não se deverá precisamente ao facto de outros não terem feito antes - a tempo e horas - o que Pedro Passos Coelho fez?", afirma Rui Rio no Twitter, partilhando uma notícia avançada este domingo pelo Correio da Manhã.





petição no Tribunal do Comércio de Lisboa, onde este contesta a falência do BES e aponta culpas a Passos Coelho. "Em 24 de junho de 2014, o senhor primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, proferiu declarações públicas no sentido de que a questão da capitalização do GES era um problema, exclusivamente, deste Grupo (porque constituíam ‘problemas da área não financeira’) e, ainda, que não teria informação que o levasse a ‘temer instabilidade no setor financeiro", lê-se na petição, citada pelo Correio da Manhã, referente a declarações do antigo primeiro-ministro pouco antes do afundamento do BES e da criação do Novo Banco, em agosto de 2014.

Na peça, é referida a apresentação de Ricardo Salgado de uma