Nos primeiros anos da década de 70, vai combater a tuberculose em Angola, no distrito do Bié, onde chegou a diretor do Hospital-Sanatório de Luanda. Regressou a Portugal em Novembro de 1975, onde abriu um consultório.



Além da medicina e da literatura, a vida de António Passos Coelho também se mistura com a política. Foi presidente da Assembleia Municipal, eleito pelo PSD, e teve quatro filhos, entre os quais o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. "Era um homem determinado e extremamente frontal", descreveu à SÁBADO José Cesário, antigo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas do governo de Passos Coelho. "Já enviei as condolências ao meu amigo, o antigo primeiro-ministro."

Autor, médico, antigo dirigente do PSD e pai de um ex-primeiro-ministro, António Passos Coelho encontrou sempre "tempo para tudo" durante os seus 92 anos de vida, tal como descreveu a Câmara Municipal de Vila Real, a sua terra natal. Dedicou-se à pneumologia, tendo desempenhado um papel importante papel na luta contra a tuberculose, que o tornou "muito conhecido e respeitado", lembra o presidente da concelhia do PSD de Vila Real, Vasco Amorim.Nascido em 1926, em Vale de Nogueiras, António Passos Coelho começou a sua carreira de médico pneumologista no Caramulo. Por lá, começou a estudar a tuberculose, doença que não lhe era estranha: ficou infectado durante o primeiro ano de faculdade, em 1953, tendo retratado o internamento em "Caramulo", uma das suas diversas obras.