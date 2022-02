Novo tabu no PSD: Montenegro e Rangel não abrem o jogo

No futuro do PSD, tudo está preso por um detalhe importantíssimo: a marcação de eleições. E só quando isso acontecer, um dos mais fortes proto-candidatos, Luís Montenegro, falará publicamente sobre se deseja suceder a Rui Rio, apurou a SÁBADO. Também Paulo Rangel está a refletir. E ainda que a hipótese de se recandidatar seja um cenário possível, o eurodeputado só deverá dar sinais lá para dia 19, data do conselho nacional que deverá marcar a data das diretas.



Também Miguel Pinto Luz e Jorge Moreira da Silva poderão posicionar-se nesta corrida interna ao cargo de presidente do maior partido da oposição. Mas até agora de todos tem havido apenas silêncio.



Se Pinto Luz disse ao Novo, na edição desta sexta-feira, 11, que se mantém em "silêncio" e Moreira da Silva referiu ao mesmo semanário ser ainda "extemporâneo" falar em candidaturas, a SÁBADO sabe que Rangel não exclui de facto voltar a tentar o ataque à presidência do PSD — mas tirou lições do que correu mal nas últimas diretas: sabe agora que não basta confiar nos sinais de que o aparelho do partido está com ele para conseguir vencer.