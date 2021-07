As mais lidas

Um quarto dos contactos de infetados com covid-19 não é alvo de rastreio

Um quarto dos contactos de infetados com covid-19 não é rastreado pelas autoridades de saúde. Apesar de a percentagem já ter sido superior a 90%, caiu para 74%, de acordo com o último relatório das linhas vermelhas da pandemia.







Portugal - Lisboa - Covid-19 Reuters

De acordo com o jornal Público , a média diária de profissionais envolvidos no rastreamento é de 336. Os especialistas ouvidos pelo jornal indicam que os profissionais existentes não chegam para as necessidades.