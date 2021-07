Vem aí uma 'vaga' de cancros que se vai prolongar até ao final do ano

Aqueles dois meses e meio de espera foram determinantes. Se tivesse chegado mais cedo, poderia ter havido um desfecho diferente. Talvez fosse o suficiente para poder contar esta história na primeira pessoa. Era um domingo de maio de 2020 quando António (nome fictício), 68 anos, procurou as urgências do hospital. Andava desde março com uma dor aguda no dorso, que coincidiu com o início da pandemia.



Fugiu do Porto com a mulher, para confinar na sua casa de campo, e foi suportando até deixar de aguentar – com medo de "regressar à cidade", por causa do vírus, e de furar as regras de circulação entre concelhos. Só quando começou a sentir também cansaço – a ponto de não conseguir dar uns passos – e falta de ar, é que deixou que a mulher o levasse ao hospital. "Ainda consigo ver a imagem do senhor à minha frente, abatido e pálido", recorda Bárbara Parente, coordenadora norte do Instituto CUF de Oncologia, ainda perturbada com a história.



Tinha um tumor no pulmão direito, já com 6 centímetros, no estádio mais avançado – o que significa que a doença já estava disseminada. Havia metástases ósseas e a falta de ar devia-se à presença de líquido no espaço entre as membranas que envolvem o pulmão. Ainda iniciou um tratamento de quimioterapia, e imunoterapia, mas não reagiu. Em julho de 2020 acabou por morrer.