Ordem dos Médicos apresentou nova matriz que inclui internamentos e mortes

Bastonário Miguel Guimarães aponta que atual matriz de risco está "ultrapassada" e “não acompanha os avanços na vacinação”. Nova versão tem em conta o número de internados e mortes diárias e colocaria Portugal perto do nível crítico.

A Ordem dos Médicos apresentou esta quarta-feira a sua proposta para uma nova matriz de risco de avaliação do risco da pandemia da covid-19 em Portugal. Em conferência de imprensa, o bastonário, Miguel Guimarães, diz que a atual versão está "ultrapassada" e "não acompanha os avanços na vacinação". Novo modelo, chamado "Indicador de Avaliação do Estado da Pandemia e Impacto na Saúde", colocaria os números atuais de Portugal perto do nível crítico.

Em parceria com o Instituto Superior Técnico, a Ordem dos Médicos desenvolveu uma matriz que inclui na equação os internamentos, em enfermaria e cuidados intensivos, e as mortes por covid-19 numa só representação. A proposta "vai seguir hoje mesmo para a ministra da Saúde", disse o bastonário.

"A matriz de risco foi muito útil. Não vamos deitá-la fora agora. Mas se não houvesse vacinação, a situação seria a mesma de janeiro", disse Miguel Guimarães, que considera que a atual versão, que apenas contempla a incidência da pandemia e o índice de transmissibilidade do vírus no país, conhecido por R(t), como "ultrapassada".