No 'lugar mais seguro do mundo' um caso basta para todos irem para casa

Desde a reabertura do ensino presencial até 4 de junho, foram realizados 541.335 testes à covid-19 nas escolas portuguesas. De acordo com dados enviados pela task-force de testagem à SÁBADO, 728 tiveram resultado positivo, o que se traduz numa taxa de positividade de 0,13%. Esta segunda-feira, arranca mais uma fase de testagem em que se repetem os testes no ensino pré-escolar e no primeiro ciclo, "nos concelhos de Portugal continental com taxa de incidência igual ou superior a 120 casos por 100 mil habitantes", detalha fonte oficial da task-force de testagem.



Apesar das baixas taxas de positividade, sempre que se verifique um caso positivo numa escola, toda a turma é colocada em isolamento profilático, devido a uma alteração nos procedimentos da Direção-Geral de Saúde (DGS) em abril. Para o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas, esta medida é difícil de entender.



"Avalio [a campanha de testagem nas escolas] de forma positiva. Tenho que juntar a isso as regras e procedimentos que nós os diretores temos nas escolas e cumprimos", reforça Filinto Lima. "A par disso registo como positivo que quase 100% dos professores e funcionários estão vacinados. Por isso não entendo como é que a Direção-Geral de Saúde tem um comportamento bipolar sobre as escolas, onde basta estar um aluno ou um professor infetado e a escola pode fechar, como aconteceu com uma escola de Matosinhos. Ou a turma inteira vai para casa."