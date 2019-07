O projeto de lei do Bloco de Esquerda (BE) que previa atribuir o estatuto de vítima às crianças que testemunhem situações de violência doméstica foi na terça-feira chumbado na especialidade. Em comunicado, o Instituto de Apoio à Criança (IAC) apela

ao Parlamento que reconsidere o seu sentido de voto e que reverta a situação em plenário.

"O Instituto da Criança considera que a aprovação do Estatuto de Vítima à Criança que presencie infrações desta natureza se traduzirá no corolário do reconhecimento da Criança como Sujeito de Direito", pode ler-se na nota enviada esta quarta-feira às redações.



Na terça-feira, PS, PCP e CDS votaram contra o projeto de lei, tendo apenas o PSD ficado do lado dos bloquistas. Mas, apesar do chumbo, o Bloco prometeu não desistiu do diploma e levá-lo a votação no plenário.