O artista e designer gráfico turco, Vahit Tuna, decidiu homenagear algumas das mulheres que morreram pela mão do marido. Vahit pendurou 440 saltos altos em torno de edifícios em Istambul, na Turquia. Um por cada mulher morta pelo marido em 2018.

A obra de arte vai estar exposta durante seis meses e tem como objetivo chamar a atenção do público para o problema da violência doméstica, que é muitas vezes ignorado.

O artista escolheu edifícios nos bairros de Kabatas e de Bayoglu, em Istambul. A mensagem está espalhada numa área de aproximadamente 260 metros quadrados, na parede do edifício Yanköse. Vahir escolheu ter o seu trabalho exposto no exterior do edifício – uma arte sem fins lucrativos – para chamar a atenção de todos os que passam pelo edifício.

Em alguns locais da Turquia, é tradição deixar os sapatos de alguém que morreu na parede de casa. O artista explicou à media turca que os saltos altos são um sinal de independência e desafio, misturando poder feminino e livre arbítrio.

"Queríamos que todos os que passassem pela rua vissem [o trabalho]. É por isso que não queríamos que a exposição ficasse numa área fechada", explicou o artista. "O que este projeto faz é consciencializar sobre os assassinatos de mulheres e materializar esta questão com uma escultura ou um monumento", acrescenta.

We Will Stop Femicide Platform in Turkey faz um balanço do número de mulheres mortas anualmente e dizem que o número de mortes aumentou. Em 2017, 409 mulheres foram mortas por um parceiro. Já em 2018 o número aumentou para 440.