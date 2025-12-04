Um ferido grave e cinco ligeiros em incêndio na Amadora

O alerta foi dado por volta das duas da manhã.

Um incêndio numa habitação no concelho da Amadora provocou um ferido grave e cinco ligeiros, entre eles um elemento dos bombeiros, disse à Lusa fonte da proteção civil.



Um bombeiro ficou ferido DR

Segundo fonte do comando sub-regional da Grande Lisboa, o alerta para o incêndio num apartamento de um prédio na Rua Almada Negreiros, na Amadora, foi dado pelas 02:11 e os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

A mesma fonte disse que o fogo não se propagou a outros apartamentos do edifício.

Pelas 08:00, o incêndio já tinha sido extinto