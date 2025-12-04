Sábado – Pense por si

Portugal

Um ferido grave e cinco ligeiros em incêndio na Amadora

Lusa 08:43
As mais lidas

O alerta foi dado por volta das duas da manhã.

Um incêndio numa habitação no concelho da Amadora provocou um ferido grave e cinco ligeiros, entre eles um elemento dos bombeiros, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Um bombeiro ficou ferido
Um bombeiro ficou ferido DR

Segundo fonte do comando sub-regional da Grande Lisboa, o alerta para o incêndio num apartamento de um prédio na Rua Almada Negreiros, na Amadora, foi dado pelas 02:11 e os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

A mesma fonte disse que o fogo não se propagou a outros apartamentos do edifício.

Pelas 08:00, o incêndio já tinha sido extinto

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Almada Lisboa Hospital de Santa Maria
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Um ferido grave e cinco ligeiros em incêndio na Amadora