Mais de um terço das vitímas mortais na estrada revelaram consumo álcool ou drogas

Campanhas de prevenção são, aparentemente, pouco eficazes.

As autópsias realizadas às vítimas mortais de acidentes rodoviários no ano passado revelaram que mais de um terço dos condutores tinham consumido álcool ou drogas, revela esta quinta-feira o Jornal de Notícias.

Dados levam especialistas a quesionar eficácia das campanhas de prevenção
Segundo os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária citados pelo jornal, com base nas recolhas feitas pela Medicina Legal, 36,5 por cento das pessoas que morreram em acidentes de viação em 2024 tinham uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l. E destes, 73 por cento apresentavam valores superiores à taxa crime, de 1,2g/l.

Os especialistas consideram os números preocupantes e questionam a eficácia das campanhas de prevenção.

