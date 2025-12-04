Pelos menos sete ex-trabalhadores já recorreram ao Tribunal do Trabalho para exigirem o pagamento, num processo descrito como moroso e oneroso.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Há um novo episódio na crise da Global Media: vários ex-trabalhadores que assinaram rescisões amigáveis, com indemnizações previstas em pagamentos mensais durante 18 meses, afirmam não receber estes montantes há já três meses. Apesar das inúmeras tentativas de contacto, dizem não ter obtido respostas claras da empresa - e alguns recorreram ao Tribunal do Trabalho.



Crise na Global Media. Ex-trabalhadores não recebem indemnização há três meses

De acordo com um ex-diretor do Diário de Notícias, embora o pagamento faseado das indemnizações seja prática habitual, o incumprimento e a suspensão dos pagamentos sem aviso prévio coloca os ex-trabalhadores numa situação de vulnerabilidade. Vários deles, pelos menos sete, já recorreram ao Tribunal do Trabalho para exigirem o pagamento, num processo descrito como moroso e oneroso.

A administração reconhece que houve atrasos, mas garante estar a tentar normalizar a situação. O CEO, Luís Trindade, admite que “alguns acordos falharam” e que é possível que existam indemnizações com três meses de atraso nos pagamentos. Ainda assim, assegura que os salários se encontram em dia e que alguns acordos já foram renegociados para acomodarem as dificuldades de tesouraria.

Segundo Marco Galinha, quando assumiu funções encontrou uma dívida de 40 milhões de euros aos bancos. Afirma que essa dívida “agora é zero” e sublinha que a empresa possui certidões de não dívida perante as Finanças e a Segurança Social.

Contudo, o CEO da Global Media, Luís Trindade, reconhece que houve uma penhora na conta principal da empresa devido ao incumprimento de um plano de pagamentos à Segurança Social, entretanto renegociado. Este bloqueio, afirmam ex-trabalhadores, dificultou o pagamento das indemnizações em atraso.

Após o pico da crise na Global Media, em 2024, o CEO afirma: “Vamos recuperar e voltar à normalidade”.

Leia Também Ataque informático condiciona títulos da Notícias Ilimitadas e da Global Media