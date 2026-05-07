Um dos militares feridos num salto de paraquedas está em morte cerebral

Jovem de 23 anos estará ventilado com suporte de vida no Hospital de São José. O outro sargento, que também ficou ferido no salto de paraquedas, encontra internado no Hospital de Leiria e sofreu fraturas na bacia e na tíbia.

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Um dos militares, que sofreu ferimentos graves no final da manhã de terça-feira durante um salto de paraquedas em Tacos, encontra-se em morte cerebral no Hospital de São José, em Lisboa, noticiou esta quinta-feira a CNN Portugal ao citar fonte hospitalar. Segundo o Correio da Manhã, trata-se de um furriel de 23 anos que estará ventilado, com suporte de vida, e que inicialmente havia sido assistido em Abrantes.

A carregar o vídeo ... O salto de paraquedas que deixou dois militares feridos em Tancos

O salto a 1000 pés provocou ainda o ferimento de um outro sargento, de 28 anos, que segundo o Correio da Manhã sofreu fraturas na bacia e na tíbia e que se encontra agora internado no Hospital de Leiria.

O acidente ocorreu na terça-feira, durante o último salto de 3º Curso de Paraquedismo de 2025, em Tancos, Santarém. Os paraquedas dos dois homens ficaram "engachados" no ar. Ao que tudo indica os militares terão acionado os paraquedas de reserva demasiado tarde. O momento levou a que se "acelerasse a velocidade da queda", explicou ao Observador fonte do Exército.

Mais tarde, ainda na terça-feira, uma nota do Exército dava conta que os dois militares se encontrava em situação "estável" mas "em observação no Hospital de Leiria e no Hospital de São José, onde estavam a realizar exames complementares de diagnóstico para avaliação de eventuais fraturas ou lesões". Acontece que um dos militares se encontra agora em morte cerebral, segundo os mais recentes desenvolvimentos.

Entretanto, já foi aberto um processo de averiguações "com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente" e, segundo o Exército, foi acionado o apoio psicológico "aos militares envolvidos e respetivos familiares".

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