O salto de paraquedas que deixou dois militares feridos em Tancos
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Edição de 5 a 11 de maio
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Sargentos, de 23 e 28 anos, foram transportados para o hospital com diversos traumatismos. Era o último salto do curso. Aberto um processo de averiguações.
O salto de paraquedas que deixou dois militares feridos em Tancos
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