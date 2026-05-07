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O salto de paraquedas que deixou dois militares feridos em Tancos

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Sargentos, de 23 e 28 anos, foram transportados para o hospital com diversos traumatismos. Era o último salto do curso. Aberto um processo de averiguações.

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