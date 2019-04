Ao nível dos meios mobilizados, foram "constituídas equipas mistas com operacionais de várias entidades", envolvendo 30 elementos das corporações de bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e de São Vicente e Porto Moniz, além da Polícia Florestal.



Fonte da Proteção Civil mencionou à Lusa que os turistas estão no concelho de São Vicente, no norte da ilha da Madeira, e "já estão acompanhados" pelos bombeiros.



Os dois turistas perderam-se na levada da Encumeada, um dos percursos pedestres nas serras da ilha, mas estavam munidos de bens essenciais e água, referiu uma fonte dos bombeiros à agência Lusa.



A dificuldade da localização foi maior porque os dois estrangeiros não conseguiam dar dados de referência da sua localização por ser de noite.

O casal de estrangeiros que se perdeu no domingo na levada da Encumeada, na Madeira, foi localizado de manhã e "encontra-se bem", informou esta segunda-feira o Serviço de Regional de Proteção Civil (SRPC).A informação disponibilizada na página da internet do SRPC diz que as buscas para localizar o casal começaram às 16:00 de domingo e "prosseguiram durante a madrugada", tendo terminado hoje às 09:10, "com a localização das duas pessoas".