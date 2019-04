Em doze das cidades e vilas onde foi anunciada a perda do posto dos CTT, foi também decretado o encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos . Em 2018 foram encerrados 70 balcões dos CTT e 65 da CGD Neste momento há 33 concelhos sem CTT e, no entender de João Cadete de Matos, o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), este valor pode chegar aos 48, de acordo com o Jornal de Notícias. Os 12 concelhos identificados pelo JN onde encerraram tanto os balcões da CGD como os postos dos CTT são: Vila Real, Santa Maria da Feira, Estarreja, Aveiro, Alabergaria-a-Velha, Coimbra e Leiria, Lisboa, Almada, Seixal, Benavente e Loures.Em alguns destes concelhos continua a haver caixas e postos em simultâneo.