Turistas cancelaram reservas e saíram mais cedo devido a greve dos motoristas

Para a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a greve dos motoristas de matérias perigosas teve "um objetivo claro de atacar as férias dos portugueses e de quem nos visita". Questionada pela SÁBADO sobre os efeitos da greve, a AHRESP detetou "cancelamentos de reservas, antecipação de saídas e resistência a viajar no território", indica fonte oficial.

A greve dos motoristas de matérias perigosas arrancou a 12 de agosto e ainda não tem fim à vista, colocando "em causa o negócio das mais de 146 mil empresas e mais de 400 mil trabalhadores do turismo nacional" e afetando a hotelaria e restauração "principalmente nas áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos".

"Um dos setores com que a AHRESP esteve mais preocupada foi o da restauração coletiva, que fornece diariamente milhares de refeições a hospitais, lares, prisões, Instituições Particulares de Solidariedade Social, entre outros. No entanto, até ao momento, não se registou qualquer problema no fornecimento regular das mesmas, muito na sequência do reforço de stocks efetuados pelas empresas", garante.

Porém, agora "as empresas estão a esgotar as suas reservas" e "a situação é de incógnita em relação ao futuro". "Se a greve se prolongar por muito mais tempo, as consequências podem ser gravíssimas", considera a AHRESP.

Este sábado, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apelou à ANTRAM que aceitasse a proposta articulada com o Governo. Tal ocorre depois de uma maratona negocial de dez horas, que não produziu qualquer acordo entre patrões e motoristas.

Segundo a Lusa, a proposta abria mão do desdobramento para 2021 e 2022, centrando-se num plano de ganhos inferior aos 900 euros de salário base, mas que garantia uma nova dotação salarial, com garantia de que seria pago pelos empregadores e tributado pelo Estado.

O SNMMP refere que a proposta tem como objetivo reconhecer a especificidade dos motoristas de cargas perigosas, o grau de desgaste e risco associado ao trabalho, bem como a sua importância para a sociedade.