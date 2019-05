TST reforça carreiras que ligam Moita, Montijo e Alcochete a Lisboa

No total, são "mais 17 circulações, por dia útil", que têm o objetivo de "promover uma melhor mobilidade aos clientes", segundo a TST.



De acordo com informação disponibilizada na página da empresa (www.tsuldotejo.pt), a carreira 333 passa a ter quatro novos horários durante as horas de ponta em dias úteis, entre as 06:00 e as 08:00 a partir do Vale da Amoreira, na Moita, e entre as 17:00 e as 19:00, na Gare do Oriente, em Lisboa.



Já na carreira 431, as partidas do Montijo mantêm-se iguais, mudando apenas alguns horários de Lisboa que anteriormente não funcionavam em agosto, entre as 16:00 e as 17:00. Também foram acrescentadas ligações às 19:15 e às 23:15.



No caso da 416, a única alteração é a nova partida de Canha, com destino ao Montijo, às 08:15, enquanto a 435 não esclarece quais as novidades no percurso.



Na segunda-feira, cerca de 250 trabalhadores da TST concentraram-se em protesto em Almada, no distrito de Setúbal, contra os "ordenados mais baixos" do setor na Área Metropolitana de Lisboa, reivindicando melhores condições laborais.



Estes profissionais têm um ordenado base de 673 euros e já convocaram três paralisações de 48 horas, estando prevista uma quarta para 11 e 12 de junho, reivindicando o aumento até 750 euros.



A TST, detida pelo grupo Arriva, desenvolve a sua atividade na Península de Setúbal, com 190 carreiras e oficinas em quatro concelhos, designadamente Almada, Moita, Sesimbra e Setúbal.

