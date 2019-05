A vítima é, de acordo com a Polícia Judiciária, uma criança de dois anos.Os factos ocorreram numa localidade do concelho de Vila Real e na casa de acolhimento onde o jovem estava a residir.O estudante foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Vila Real, que, segundo disse fonte policial, decidiu enviar o menor para uma instituição que acolhe crianças problemáticas na área de Trás-os-Montes.O caso foi detetado pela PSP de Vila Real, que na quarta-feira foi chamada à unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, passando depois para a alçada da Polícia Judiciária.