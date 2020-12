É uma decisão histórica. Na primeira vez em que um grupo de cidadãos portugueses foram julgados por ligações a uma organização terrorista internacional, o Tribunal Judicial de Lisboa não teve dúvidas em condenar Rómulo Costa e Cassimo Turé a nove e oito anos e meio de prisão efetiva por apoio ao terrorismo. Apesar de os ter absolvido dos crimes de adesão, recrutamento e financiamento para o terrorismo, o coletivo de juízes quis fazer dos dois únicos membros da célula jihadista lusa que não viajaram para a Síria um exemplo. "Não pode o sistema juridico-penal dar outra resposta que não seja um inequívoco sinal de segurança e de reposição de confiança nas normas jurídicas violadas, todas elas estruturantes da nossa vida em sociedade e até - diga-se - do nosso próprio modo de vida ocidental", lê-se no acórdão do julgamento, a que a SÁBADO teve acesso.

No extenso documento, com mais de 200 páginas - que cita longamente as reportagens publicadas pela SÁBADO ao longo dos últimos anos -, os juízes consideraram que as exigências de prevenção de crimes semelhantes são "muito elevadas". Motivo: "os factos em apreço colocaram em causa de forma particularmente grave bens jurídicos de elevada dignidade, como sejam a vida, liberdade, a ordem e a tranquilidade públicas, sendo geradores de uma elevada perturbação e instabilidade social, não só a nível nacional, mas também no âmbito internacional", lê-se no documento. Analisando de forma detalhada a evolução do fenómeno terrorista internacional - nomeadamente aquele relacionado com o grupo terrorista Estado Islâmico - os juízes escrevem que os jihadistas "matam e torturam vítimas de forma indiscriminada, com um completo desprezo pela vida humana, tendo-o feito durante anos nas guerras civis que se desenrolaram no Iraque e na Síria, mas também na atualidade, quer de forma organizada, como em Moçambique (Cabo Delgado) e na Tanzânia, quer de forma isolada, através de células/indivíduos/lone wolfs em diversos pontos da Europa".

Já sobre Rómulo Costa e Cassimo Turé, apesar de não terem antecedentes criminais e de estarem aparentemente integrados na sociedade do ponto de vista familiar e profissional, o tribunal realçou que ambos apresentaram no julgamento versões "inverosímeis e incoerentes" dos acontecimentos, tendo sido incapazes de "formularem um juízo crítico sobre as suas condutas". Aliada à ausência de arrependimento, o coletivo não foi capaz de concluir que ambos serão capazes de "resistir a um novo empreendimento criminoso (semelhante) que lhes venha a ser proposto no futuro".

Os factos.

O tribunal considerou provados a maioria dos factos constantes da acusação, confirmando também tudo aquilo que a SÁBADO publicou sobre o grupo de jihadistas portugueses ao longo dos últimos seis anos. Tal como a SÁBADO revelou em primeira mão, o processo nasceu na sequência da comunicação por parte das autoridades britânicas de que um grupo de portugueses estaria envolvido no rapto dos jornalistas John Cantlie e Jeroen Oerlemans, na Síria, no verão de 2012. A investigação que se seguiu permitiu reconstituir o percurso do grupo, as suas ligações e como seis dos seus elementos - Nero Saraiva, Celso e Edgar Costa, Sadjo Turé, Fábio Poças e Sandro Marques - acabaram por viajar, em fases diferentes, para a Síria onde se juntaram ao que viria a tornar-se no autoproclamado Estado Islâmico.

À exceção de Nero Saraiva, todos os outros conheceram-se durante a infância na linha de Sintra, onde viviam. Partilhavam da mesma paixão pelo futebol, mas era o hip-hop e o breakdance que os unia. Juntos passavam as tardes em casa a improvisar rimas e passos de dança e nos anos 1990 integraram o grupo Greguz du Shabba. No início do século, Rómulo Costa foi o primeiro a imigrar para Londres. Um a um, os outros seguiram-no. Foi na capital britânica que todos eles - exceto Sadjo e Cassimo Turé, muçulmanos de nascença - se converteram e aderiram a uma versão salafista/fundamentalista do Islão.

Foi também em Londres, ficou provado em tribunal, que os portugueses, aqui liderados por Sadjo Turé, colocaram em prática um esquema através do qual obtiveram milhares de euros ao longo dos anos em subsídios de estudantes, habitação e desemprego. Através da falsificação de certificados de habilitações do ensino secundário, em seu nome e de terceiros, obtinham subsídios e empréstimos atribuídos aos estudantes de cursos universitários britânicos, cursos esses que nunca chegavam a frequentar. Foi graças a esse dinheiro que conseguiram financiar as suas atividades terroristas e o desejo de se juntarem a movimentos jihadistas.

O primeiro a viajar para o estrangeiro com esse objetivo foi Edgar Costa. Ainda em 2011, partiu de Londres para a Tanzânia, onde recebeu treino terrorista em campos ligados ao Al Shabaab e acabou por conhecer aquela que viria a ser a sua mulher, Fatuma Majengo. Nero Saraiva - que tinha conhecido os restantes portugueses em Londres - juntou-se-lhe no final desse ano. Celso Costa, Sadjo Turé e as suas respetivas mulheres (as irmãs Zara e Reema Iqbal) seguiram-nos no início de 2012.

Em abril desse ano, Edgar Costa e Nero Saraiva viajaram para a Síria onde se formava então uma série de grupos jihadistas de oposição a Bashar al Assad que tinham já o objetivo de criar um califado islâmico na região. Duas semanas depois, Celso Costa e Sadjo Turé seguiram a mesma rota dos companheiros através do Sudão e da Turquia. Foi já na Síria que terão estado envolvido no rapto dos dois jornalistas europeus.

Uma semana depois da sua libertação, todos, à exceção de Nero Saraiva, voltaram à Europa, para Londres e Lisboa. Nero continuou na região, onde se juntou ao Katibat al Muhajireen, ou Exército dos Imigrantes, liderado pelo terrorista checheno Omar al Shishani, que viria a tornar-se o líder militar do Estado Islâmico. Da Síria, Nero Saraiva manteve o contacto com os amigos, relatando a participação em batalhas e ações militares em contactos telefónicos gravados pelas autoridades e que serviram agora de prova em tribunal.

O primeiro a tentar voltar à Síria foi Celso Costa. No verão de 2013, viajou com a sua mulher, Reema Iqbal (e o filho de ambos) e com Zara Iqbal, mulher de Sadjo Turé (grávida de nove meses e com uma criança de ano e meio) para a Turquia. Mas à chegada a Istambul foi impedido de entrar no país por ter excedido o período legal de permanência no país no verão anterior. De regresso a Lisboa, tratou de arranjar uma forma de se juntar à família que continuou a viagem para a Síria. De acordo com o que ficou provado em tribunal, foi aqui que beneficiou do apoio do irmão, Rómulo Costa: este terá cedido o seu passaporte para que, aproveitando as semelhanças físicas entre ambos, Celso conseguisse iludir a vigilâncias das autoridades e entrar na Turquia - tal como veio a acontecer.

Em outubro de 2013, Edgar Costa, a mulher e o filho de ambos, juntamente com Fábio Poças, seguiram viagem para a Síria. E sem Celso em Lisboa, coube a Cassimo Turé ajudar os recrutas enviados de Londres pelo irmão, Sadjo Turé, a apanhar um avião em Lisboa rumo a Istambul. Juntamente com os sucessivos levantamentos de dinheiro enviados por pelo irmão, foi este o apoio que o tribunal considerou que Cassimo Turé deu ao grupo.

No início de 2014, foi a vez de Sandro Marques e a mulher e o filho de ambos, viajarem para a Síria. Por fim, Sadjo Turé conseguiu iludir a vigilâncias das autoridades e juntou-se ao grupo - todos seguiram Omar al Shishani quando este se juntou ao Estado Islâmico que no verão de 2014 proclamou a existência de um califado entre a Síria e no Iraque.

Para sustentar a presença e a adesão ao grupo terrorista, o tribunal serviu-se das inúmeras fotografias publicadas pelos elementos do grupo nas redes sociais mas também de vários trabalhos publicados pela SÁBADO: um exemplo é a longa entrevista dada por Fábio Poças, publicada em setembro de 2014; outro o vídeo revelado pela SÁBADO em que Celso e Edgar Costa surgem de cara destapada, armados, a falar sobre a vida no Estado Islâmico.

Dos seis, as autoridades acreditam que cinco morreram na Síria: Edgar e Celso Costa, Fábio Poças, Sandro Marques e Sadjo Turé. Todavia, perante a falta de uma confirmação oficial, foram todos declarados contumazes e viram o seu processo ser separado em tribunal. Também Nero Saraiva foi considerado como estando em paradeiro desconhecido, apesar de a SÁBADO ter revelado não só o seu percurso nos anos em que esteve na Síria - e que foi reproduzido pelo tribunal - mas também a sua localização atual: está detido à guarda do exército norte-americano, no Iraque, depois de ser capturado no início de 2019 pelas forças curdas em Baghouz, o último bastião do grupo terrorista.

No acórdão, os juízes estabeleceram duas diferenças entre arguidos. A primeira foi entre Rómulo Costa e Cassimo Turé e os restantes membros do grupo, embora condenando as suas ações: "importa não perder de vista que o comportamento dos arguidos, ao apoiar um grupo terrorista, mas sem ao mesmo pertencer, possui ainda assim uma gravidade e danosidade mais reduzida do que o comportamento de quem se torna efetivamente seu membro, integrando e participando sistematicamente nas suas atividades, eventualmente praticando algum dos mencionados "crimes-fins", revelando um maior grau de comprometimento com o projeto terrorista".

A segunda diferença estabelecida foi entre Rómulo Costa e Cassimo Turé, os únicos elementos a responder em tribunal. Os juízes consideraram que além do apoio material - a entrega do passaporte ao irmão para este viajar - Rómulo Costa deu também "apoio moral à causa terrorista, decorrente do seu alinhamento ideológico". Ou seja, o coletivo considerou que Rómulo Costa partilhava das convicções politico-religiosas extremistas dos outros membros do grupo, expressando o seu apoio às ações dos irmãos e amigos quer através de telefonemas quer através das redes sociais. Já Cassimo Turé, apesar de conhecer os ideais radicais dos outros membros do grupo, não ficou provado em tribunal que os partilhasse também, limitando-se a dar o seu apoio material, "correspondendo às solicitações que lhes eram dirigidas" pelo seu irmão, Sadjo Turé.



Esta diferença serviu também para justificar as diferentes medidas de coação. Preso no Estabelecimento Prisional de Monsanto desde que chegou a Portugal no verão de 2019, Rómulo Costa continuará a aguardar o desenrolar do processo - recurso ou trânsito em julgado - em prisão preventiva. Já Cassimo Turé, apesar de condenado a oito anos e meio de prisão, vai continuar apenas com Termo de Identidade e Residência, sendo livre para viajar para Londres, onde vive com a mulher e os filhos, enquanto aguarda pelo fim do processo.