O mundo ainda não ouvira falar no Estado Islâmico. O grupo terrorista ainda não tinha proclamado o Califado numa vasta extensão territorial entre a Síria e o Iraque nem conduzido inúmeros atentados em várias partes do globo. Mas os planos estavam em marcha. E, no início de 2013, havia um grupo de muçulmanos radicais portugueses, convertidos ao Islão em Londres, que estavam determinados em participar nessa jihad global.

Nero Saraiva era um deles. Em abril de 2012 tinha viajado para a Síria juntamente com Edgar Costa e outros membros da chamada célula terrorista de Leyton. Mas ao contrário dos amigos, que voltaram à Europa, Nero Saraiva ficou na Síria onde se juntou ao grupo que viria a tornar-se no auto-proclamado Estado Islâmico.

No início de 2013 fazia parte da Katibat al-Mujahirin, um grupo composto maioritariamente por jihadistas estrangeiros liderado pelo checheno Omar al Shishani. O batalhão viria a ganhar importância no conflito sírio. E Shishani seria mais tarde proclamado líder militar do EI.

É dessa altura que data o vídeo obtido pela televisão britânica ITV News, que o partilhou com a SÁBADO – e que serviu de prova na acusação recente de oito jihadistas portugueses dos crimes de adesão, recrutamento e financiamento para o terrorismo.

Nele, é possível ver Nero Saraiva entre um grupo de voluntários internacionais, que escutam atentamente o que parece ser um discurso motivador, antes de uma batalha, proferido por Hassan al-Mandlawi, um jihadista sueco que mais tarde voltou a Gotemburgo para ser preso e condenado por terrorismo. Um discurso no qual é possível perceber que a criação de um Estado Islâmico já fazia parte dos objetivos do grupo.

"Conhecemos o lugar, temos tanques, munições, balas, armas como em nenhum outro lugar. Este é o lugar perfeito para atingir, para construir o novo Dawlat al Islam [Estado Islâmico]", diz. "É isto. É isto. Isto pode ser a última coisa que fazemos na vida."

O grupo que lhe deu origem estava numa fase decisiva. Começara a atrair voluntários estrangeiros começavam a organizar-se e a ganhar preponderância. "Os outros grupos, talvez não tenham muito conhecimento, como os árabes tem, como este tem… é verdade… mas tem coração. Tem coração e é isso que nós precisamos. (…) Mas o Daesh, eles não podiam atacar e por isso o emir da Dawlat al Islam disse que podiam tirar o grupo turco e incluir o grupo europeu (…) e eu disse-lhes: o meu grupo está pronto. Disse: o meu grupo está pronto e que ele virá. Disse que vamos com tendas e dormimos nas tendas. Eu próprio tenho cobertores e dormirei debaixo da árvore".

O vídeo foi gravado em Hraytan, uma pequena localidade nos arredores de Alepo, onde os grupos de jihadistas ocidentais se reuniam. Entre eles estavam combatentes mas também alguns que viajaram para a Síria por motivos humanitários e que depois regressaram aos seus países. Outros, como Nero Saraiva, continuaram na região até hoje. E neste discurso foram alertados para os riscos da batalha e para o facto de ocorrerem sempre imprevistos. "Nunca estarão totalmente prontos. Vão cair em algumas posições, alguns dos irmãos estiveram em combate, posições de que nunca ninguém fala. (…) Como agora, campo aberto, estão a disparar sobre vocês. Que táticas devem ter? Rastejar um quilómetro? Que táticas devem ter? Esconderem-se atrás do quê?", diz. Seguem-se relatos de episódios de batalhas: "Alguns de nós dispararam dois carregadores. Alguns dispararam um carregador. Eu disparei três balas em toda a batalha. Mas disparo para matar. Não disparo no ar. Não disparámos muito. Dos 30 sacanas matámos 20."

Depois, Hassan al-Mandlawi regressa à preparação. "A luta para onde vamos… os irmãos não esperam que tenhamos medo. Não esperam que voltemos para trás. Sei que temos mais tática que qualquer grupo. Alguns irmãos virão como combatentes, alguns irmãos virão como apoiantes, alguns irmãos virão como médicos. Vamos dizer-lhes venham e eles vão correr através das balas só para levar um ferido. Alguns dos irmãos poderão vir para tomar conta de nós e alguns dos irmãos ficarão aqui para tomar conta das nossas irmãs, porque as irmãs são a nossa Ummah [nação]."

O destino seria Hama, uma localidade que foi alvo de uma ofensiva de grupos rebeldes nos primeiros meses de 2013. "Vamos para lá porque precisamos do que eles têm, para construir a Dawla tal Islam e nada para os nossos bolsos. Quem estiver pronto dê-me o takbir (grito de guerra)". A resposta foi imediata: "Allahu Akbar".

Os grupos jihadistas viriam a perder essa batalha para o governo sírio. Mas com o passar do tempo – e ninguém o podia prever então – o Estado Islâmico ganharia preponderância e tornar-se-ia a força dominante. E Nero Saraiva estava entre os primeiros jihadistas ocidentais a chegar à região.