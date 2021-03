SIS alerta para o risco de novos atentados terroristas

Apesar de as restrições impostas pela pandemia terem atenuado a ameaça de atentados, os grupos terroristas continuam a crescer na sombra e a prepararem novos ataques. A curto prazo, as autoridades serão confrontadas com uma série de desafios concretos que poderão colocar em causa a segurança dos últimos tempos. O alerta é feito pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS) numa mensagem colocada online para assinalar o Dia Europeu de Homenagem às Vítimas do Terrorismo, que se assinalou a 11 de março.