Tribunal administrativo de Lisboa confirma proibição da manifestação de extrema-direita

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As mais lidas

O tribunal administrativo do círculo de Lisboa (TACL) confirmou esta sexta-feira a decisão da Câmara Municipal de Lisboa (CML) de proibir a realização da manifestação "Contra a islamização da Europa" promovida por grupos de extrema-direita para este sábado.







ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"A ação do Mário Machado foi declarada improcedente. É uma decisão longa, mas não posso dizer mais nada por agora", disse o advogado José Manuel Castro à Lusa.A ação foi apresentada esta semana pelo militante de extrema-direita Mário Machado para "proteção de direitos, liberdades e garantias", por considerar que a proibição da manifestação pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) - que anunciou em 26 de janeiro que não iria autorizar a sua realização - seria uma violação do direito de liberdade de expressão.A proibição da manifestação organizada pelo 'Grupo 1143' - um movimento de extrema-direita que tem como porta-voz o militante neonazi Mário Machado - na zona da Mouraria baseou-se num parecer da Polícia de Segurança Pública (PSP), que apontou "um risco elevado para a ordem e segurança públicas, uma vez que se identificam vulnerabilidades graves associadas às características sociais e físicas do espaço indicado pelo promotor".