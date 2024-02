Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Sem saber quantas pessoas vão aparecer, grupo neonazi liderado por Mário Machado passa manifestação marcada para este sábado para Largo de Camões, no Chiado. No Largo Intendente, movimentos anti-racistas preparam festa.

Um sábado, dois eventos: uma manifestação no Largo de Camões "contra a islamização da Europa", promovida pelo Grupo 1143, liderado pelo neonazi Mário Machado; e um encontro anti-racista no largo do Intendente. Este encontro vai acontecer apesar da decisão do tribunal administrativo do círculo de Lisboa (TACL), que confirmou a proibição imposta pela Câmara Municipal de Lisboa da manifestação neonazi.