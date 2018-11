Nos últimos dias, a Polícia Judiciária deteve três homens suspeitos de violação, em Lisboa e em Beja. Num dos crimes, uma jovem de 21 anos acabou morta por tentar resistir.

Um homem de 36 anos foi detido "por fortes indícios da prática de crimes de rapto, violação e roubo" ocorridos a 6 de Novembro, afirma a Directoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ em comunicado. O caso ocorreu junto a uma estação de comboios da linha de Sintra, quando "sob ameaça de arma de fogo" o homem obrigou uma jovem de 19 anos a entrar na sua viatura e a levou para um motel – roubando-lhe antes o cartão multibanco para "levantar a totalidade do dinheiro existente na conta.

"Com a vítima no interior da viatura, com os olhos vendados e sob ameaça de arma de fogo, conduziu-a até um motel onde consumou a violação, num contexto de elevada intimidação e violência", revela a PJ.