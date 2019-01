Acórdão polémico do Supremo espanhol apresentou penas distintas a um casal que se agrediu mutuamente. Homem foi condenado por violência de género e mulher por violência familiar.

Um polémico acórdão do Supremo Tribunal espanhol, de 20 de dezembro de 2018, atribuiu penas distintas ao elementos de um casal que se agrediram mutuamente. O homem, que respondeu a uma agressão da mulher, foi condenado a seis meses de prisão por violência de género. A mulher foi condenada a três meses por violência familiar.

Os factos remontam a 6 de dezembro de 2017, quando o casal, com um filho em comum, se encontrava numa discoteca em Fraga, Aragão. "Iniciou-se uma discussão (…) por não se porem de acordo com o momento em que deveriam ir para casa", pode ler-se no acórdão. De seguida, a acusada deu um murro na cara do acusado, tendo este respondido com uma bofetada na cara com a mão aberta. A mulher retorquiu com um pontapé e nenhum dos dois apresentou queixa. A queixa foi apresentada por um polícia que presenciou a discussão.

Inicialmente, os dois foram absolvidos em 1.ª e 2.ª Instâncias. No entanto, após um recurso apresentado pelo Ministério Público espanhol, o Supremo revogou as decisões de absolvição e decidiu condenar o casal por considerar que "não existe base nem argumento legal para considerar um delito leve uma agressão mútua entre um homem e uma mulher que sejam casal ou ex-casal".

"Os atos de violência que o homem exerça sobre a mulher em ocasião de uma relação afetiva constituem atos de poder e superioridade face a ela independentemente de qual seja a motivação ou intenção", refere o tribunal. Assim, "qualquer agressão de um homem a uma mulher, em relação de facto ou depois do fim de um relacionamento amoroso, é um ato constitutivo de violência de género". Não é necessário que existam lesões.

"Se há agressão do homem sobre a mulher é violência de género, e se há agressão mútua não é preciso comprovar um comportamento de dominação do homem sobre a mulher. Provada a agressão, o ato é constitutivo de violência de género e se há agressão mútua, como neste caso, ambos devem ser condenados: por violência de género o homem e familiar a mulher", defende o Supremo espanhol.

"A partir de agora a intenção de dominação ou machismo não é um requisito que se tenha que provar no julgamento. O mero ato de uma agressão de um homem contra uma mulher que seja sua companheira ou ex-companheira já constitui um ato de violência machista", afirmou fonte do tribunal, citada pelo El País.

Mas a decisão, relatada pelo magistrado Vicente Magro Servet, não agradou a todos. Dos 14 magistrados, dez apoiaram a decisão mas quatro emitiram uma declaração de voto particular contra, considerando que se tinha "perdido uma oportunidade de interpretar e aplicar a proteção da mulher contra a violência de género". Os magistrados criticam que se condene o homem por violência de género e defendem que tanto o homem como a mulher deveriam ter sido condenados por violência familiar e, face à "pouca gravidade dos acontecimentos", as penas deveriam ser inferiores.

Os quatro magistrados consideram que os atos provados não contêm nenhum elemento que permita provar que a agressão do homem à mulher se produziu na sequência de uma relação de dominação, humilhação ou subordinação. "Pelo contrário, do relato dos factos não é difícil deduzir que as agressões mútuas ocorreram num nível de igualdade, em que dois seres humanos, independentemente dos papéis pessoais e sociais que cada um possa atribuir ao outro, se enfrentaram até chegar à agressão física, tendo como base uma discussão sobre um aspeto da sua vida, discussão que poderia ter ocorrido entre quaisquer duas pessoas, sem implicar superioridade inicial de nenhuma sobre a outra", defendem.