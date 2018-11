Na semana passada, a direcção académica da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) anunciou que tinha sido detectado um caso único, até ao momento, de sarampo num aluno da faculdade. A informação foi confirmada esta terça-feira à SÁBADO pela coordenadora da Divisão de Relações Externas da FLUL.

Por recomendação do Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Norte (ACES), a administração da FLUL enviou um email, a que a SÁBADO teve acesso, a notificar somente os alunos que estiveram presentes numa determinada "sala de aulas entre os dias 29 de Outubro e 9 de Novembro", que podem ter sido expostos ao vírus. No mesmo contacto, avisam que seria necessário "realizar uma investigação epidemiológica e avaliar o seu [dos alunos contactados] estado vacinal" de forma a confirmar que não haverá mais estudantes infectados.

"Informamos que a Autoridade de Saúde acima identificada entrará em contacto consigo no contexto desta ocorrência de um caso de sarampo", lê-se no email.

Num segundo email enviado pela Coordenadora da Unidade de Saúde Pública Francisco George e Delegada de Saúde Coordenadora do ACES Lisboa Norte, foi pedido aos estudantes que poderão ter sido infectados para estarem atentos a manifestações clínicas como "febre, conjuntivite, manchas de Koplik (pequenos pontos brancos na mucosa oral) e exantema maculopapular (erupções cutâneas) " – sintomas que se manifestam nas primeiras fases da doença. Foi-lhes pedido ainda que enviassem a respectivas situações vacinais referentes à vacina do sarampo. Caso apresentassem estes sintomas, era-lhes recomendado que contactassem a linha SNS 24.

Em declarações à SÁBADO, a FLUL informou que não poderá responder às perguntas da revista, mas confirmou o mencionado caso singular de sarampo na faculdade e que todos os alunos que estiveram na referida sala de aulas foram devidamente notificados. "A FLUL está em permanente contacto com o delegado de saúde responsável e actuaremos sempre de acordo com as suas indicações", declaram à SÁBADO.

Segundo alguns alunos em grupos da faculdade nas redes sociais, a direcção académica agiu rapidamente assim que tomou conhecimento do caso clínico do aluno e avisou os estudantes em risco de contaminação.

A vacina do sarampo, se administrada segundo as recomendações da Direcção-Geral de Saúde (2 doses a menores de 18, aos 12 meses e depois aos 5 anos de idade), tem uma eficácia de cerca de 90%, o que torna muito improvável, mas não impossível, o contágio da doença mesmo que uma tenha tomado as vacinas correctamente. No entanto, e tendo em mente que é um das infecções transmitida por um vírus mais contagiosas, tem-se verificado a "ocorrência de surtos de sarampo em alguns países europeus, devido à existência de comunidades não vacinadas", incluindo Portugal, segundo a DGS.

A SÁBADO contactou a Delegada de Saúde Coordenadora do ACES Lisboa Norte sobre o caso e está a aguardar resposta.