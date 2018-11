A surfista portuguesa Mariana Rocha Assis foi esfaqueada, na passada sexta-feira, após reagir a uma tentativa de violação. O episódio terá acontecido quando a atleta regressava a casa, em São João do Estoril, e foi contado pela própria nas redes sociais.

Na publicação, Mariana revela a "raiva, frustração, dor, medo" que sentiu: "Ia para casa sozinha de noite, quando um homem tentou violar-me. Não conseguiu. Tive o sangue frio de dar-lhe uma joelhada nos testículos e depois esfaqueou-me na barriga".

De acordo com o site Beachcam, Mariana encontrava-se no Estoril quando foi abordada por um indivíduo, que a esfaqueou na zona do abdómen. A surfista partilhou ainda uma fotografia no hospital onde foi assistida e revelou que voltará "à água assim que possível", agradecendo as mensagens de apoio recebidas. Está agora em casa a recuperar, segundo o portal Surftotal.