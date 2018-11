Em causa estão crimes de sequestro, extorsão, violação de domicílio e ainda homicídio qualificado e roubo agravado.

A Polícia Judiciária desmantelou, em Lisboa e em Setúbal, dois grupos violentos. Em comunicado, as autoridades revelam que estes dois grupos foram detidos, aguardando medidas de coacção.

A Directoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ deteve três homens, com idades entre os 26 e os 41 anos, "fortemente indiciados como co-autores" de crimes de sequestro, extorsão, ameaças e violação de domicílio. "Os factos ocorreram no passado dia 20 de Novembro, quando os três detidos mantiveram um homem sob sequestro, por suspeitas de este ter sido o autor de um suposto furto de duzentos mil euros", explica a nota da PJ. Os homens mantiveram a vítima sequestrada e invadiram a sua residência, "na qual se encontrava a esposa, revistando toda a habitação à procura de tal quantia".

De forma a intimidar a vítima, os três homens "ameaçaram-na que, caso o dinheiro não aparecesse, os filhos da mesma iriam sofrer graves consequências". Com "receio pela própria vida e a dos seus familiares", o ofendido abandonou a sua casa após ter sido libertado.

Segundo a PJ, os detidos "têm antecedentes por diversos crimes, como tentativa de homicídio, tráfico de estupefacientes e ofensas à integridade física". Serão presentes esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial, onde serão sujeitos à aplicação das medidas de coacção.

Através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, "e com a relevante colaboração da Guarda Nacional Republicana através do Comando Territorial de Setúbal e da Unidade de Intervenção", a PJ deteve dois homens – de 19 e 23 anos – suspeitos da "prática dos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado, roubo agravado, furto e dano".

Em causa está um assalto à mão armada, em Junho passado, a uma pastelaria na Cova da Piedade. Do assalto resultou a morte de um homem de 70 anos.

"A investigação efectuada permitiu identificar e relacionar os autores do crime com um conjunto de outros roubos, praticados entre Abril e Junho do corrente ano no distrito de Setúbal, pelos quais se encontram indiciados", revela a PJ em comunicado. "O modus operandi deste grupo organizado passava, maioritariamente, pela utilização de viaturas furtadas e/ou roubadas pelo método de carjacking, uma das quais subsequentemente incendiada".

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coacção.

Detido pescador violento

Em Vila do Conde, a Polícia Judiciária deteve, na terça-feira, "um homem pela presumível prática de crime de ofensa à integridade física grave".

Na segunda-feira, "o suspeito, pensando erradamente que um seu irmão estava a ser agredido no interior de um café, deslocou-se ao local e, munindo-se de um taco de hóquei, que entretanto veio já a ser apreendido, agrediu as vítimas com violência", refere a nota da PJ. Consequentemente, um jovem de 18 anos foi atingido na cabeça, "encontrando-se hospitalizado em estado de coma e em perigo de vida".

O detido, pescador de 21 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, onde receberá as medidas de coacção.