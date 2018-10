Mais de metade dos agressores em casos de violação durante o ano de 2017 foram familiares ou conhecidos das vítimas. De acordo com o último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), a situação representou 55% dos casos e, em muitos deles, as vítimas só se percebem como tal muito depois, sobretudo se o delito tiver acontecido sob contexto conjugal ou através de relação amorosa.

"Muitas mulheres acabam por naturalizar a questão das relações sexuais forçadas porque julgam que o contacto sexual é uma obrigação que deriva da formalidade do casamento. Assumem como obrigação sua ter relações com o marido independentemente da sua vontade", explicou Sofia Neves, investigadora na área da violência do género no Instituto Universitário da Maia (ISMAI), ao jornal Público.

De acordo com o RASI, os 408 casos reportados em 2017 representam um aumento de 21,8% face ao ano anterior. O relatório aponta ainda que os agressores tendem a ser mais velhos que as vítimas – segundo o jornal, 50,8% dos agressores têm entre 21 e 40 anos de idade; por seu lado, mais de 40% das vítimas têm menos de 30 anos de idade. Os mesmos números indicam ainda que apenas 31% dos agressores eram completamente desconhecidos das vítimas.